В Беларуси опробовали "умные" счетчики воды и газа

МТС успешно протестировал «умные» счетчики воды и газа в пилотных зонах в Минске и столичной области. Они позволяют дистанционно собирать показания с приборов учета и в дальнейшем могут найти широкое применение в системе жилищно-коммунального хозяйства. Перспективные технологии для «умного ЖКХ» представлены на выставке «ТИБО-2019».

Пилотные проекты реализованы МТС вместе с «Минскоблгазом» и «Минскводоканалом». «Умные» счетчики воды опробованы в жилых домах в Минске, а система учета газа — в Радошковичах, Вилейке, Нарочи и Логойске.

Специально созданная IoT-платформа собирает, агрегирует и передает данные дистанционно. Таким образом решение позволяет оптимизировать процессы, сократить затраты и, в перспективе, экономить ресурсы. «Умные» счетчики способны автономно работать в течение 10 лет.

Напомним, стандарт NB-IoT предназначен для обмена данными между устройствами. Это касается удаленного мониторинга, управления устройствами, сбора и обработки информации. Технология призвана помочь как крупным и малым предприятиям, так и конечным потребителям. NB-IoT уже находит применение в промышленности, здравоохранении, транспорте, управлении городской инфраструктурой и системах «умного» дома.