Началась регистрация граждан ИТ-Страны

Регистрация граждан ИТ-Страны началась на сайте www.it-strana.by. Об этом сообщил автор проекта "ИТ-Страна" и генеральный директор "БелХард" Игорь Мамоненко".

"Приглашаем всех, кто интересуется проектом, хочет изменить свою судьбу и судьбу своих близких к лучшему. Это шанс для всех нас и шанс для нашей страны в целом, и мы его не упустим", - написал Игорь Мамоненко в социальной сети Facebook.--

ИТ-Страна - это программа создания современной цифровой экономики в Республике Беларусь. Миссия проекта - сделать информационные технологии основным источником дохода для граждан и бизнеса.