До конца апреля в сети салонов МТС объявлены скидки на ряд популярных моделей Samsung

С 12 апреля и до конца месяца в сети салонов МТС объявлены скидки на ряд популярных моделей Samsung. Цены на некоторые из них снизились на 600 рублей.

Самое рекордное снижение – на 600 рублей - коснулось флагмана Samsung Note 8. Это тот самый флагманский смартфон корейского производителя со стеклом уникальных технологий и стилусом. А небольшая станция DeX легко превращает его в полноценный компьютер.

Снижение коснулось и бюджетных моделей Samsung. Вся серия J от Samsung исполнена в металлическом корпусе, поэтому даже бюджетник выглядит стильно. Для тех, кто ищет простой смартфон до $200, Samsung Galaxy J5 окажется неплохим вариантом соотношения добротных характеристик вроде основной камеры 13Мп, встроенного NFC для бесконтактных платежей, AMOLED дисплея с диагональю 5,2” и цены.

Его более крупные братья Samsung Galaxy J701 и Samsung Galaxy J730 отличаются FullHD SuperAMOLED-дисплеем с диагональю 5,5”. В наличии те же технические «фичи», включая NFC-приемник и датчик отпечатка пальцев.

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