Обнаружена критическая уязвимость в Windows

«Лаборатория Касперского» обнаружила ранее неизвестную уязвимость в операционной системе Microsoft Windows. С помощью этого программного бага злоумышленники пытаются заполучить контроль над заражёнными устройствами. Их цель – ядро системы, и для её достижения они используют бэкдор, написанный на легитимном компоненте Windows PowerShell.

Бэкдоры – крайне опасный тип вредоносного ПО, который позволяет атакующим скрытно осуществлять удалённое управление устройством. При этом если бэкдор использует ранее неизвестную уязвимость (так называемую уязвимость нулевого дня), у него значительно больше шансов обойти стандартные механизмы защиты.

Тем не менее технология автоматической защиты от эксплойтов в решениях «Лаборатории Касперского» распознала новую угрозу. Как выяснили эксперты компании, сценарий атаки сводится к следующему: вначале на устройстве запускается файл .exe, а затем он устанавливает вредоносное ПО, которое в свою очередь подгружает тот самый бэкдор, написанный на PowerShell. Поскольку заражение происходит с использованием уязвимости нулевого дня, а зловред задействует легальные инструменты, атакующие потенциально имеют все шансы прочно закрепиться в заражённой системе и незаметно её контролировать.