Хакеры начали заражать компьютеры через старую переписку

Новая волна массовых заражений вредоносным ПО Emotet захлестнула пользователей сети в начале апреля 2019 года. На этот раз хакеры используют новую тактику, основываясь на данных, полученных в ходе своих предыдущих взломов, сообщает компания KoDDOS, специализирующаяся на кибербезопасности.

Юзеры получают на электронную почту письмо от одного из предыдущих собеседников, которое на самом деле отправлено с сервера Emotet. Письмо обычно начинается со слов «Во вложении конфиденциальные документы», далее следует ссылка, перейдя по которой пользователь скачивает вредоносное ПО.

Такая тактика была описана исследователями компании Palo Alto Networks еще в октябре 2017 года. Тогда ею пользовались киберпреступники, которых подозревают в связях с правительством Северной Кореи. Они взламывали каждый электронный ящик по отдельности, а стоящие за Emotet хакеры используют учетные записи, доступ к которым получили полгода назад. В октябре 2018 года злоумышленники взломали доступы миллионов пользователей, эксперты еще тогда говорили, что это лишь часть большого плана группировки.

Сейчас удар Emotet на себе испытывают в основном англоязычные пользователи, однако эксперты считают, что скоро под угрозой могут оказаться и немецкоговорящие юзеры. Пока хакеры используют учетные записи, которые они взломали до ноября 2018, но вскоре, как считают специалисты, перейдут и к другим пользователям.

Emotet — одно из самых опасных вредоносных ПО в мире в настоящее время, отметили эксперты KoDDOS. Оно появилось в 2014 году и изначально использовалось для получения данных банковских карт. С тех пор Emotet развился и теперь используется для заражения корпоративных сетей и распространения других вредоносных программ.

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