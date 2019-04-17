В МТС появились в продаже «демократичные» Samsung Galaxy A10, A20 и A40

В сети салонов и интернет-магазине МТС сегодня стала доступна обновленная линейка бюджетных смартфонов Samsung. Модели Samsung Galaxy A10, A20 и A40 могут похвастаться стильным современным дизайном и при этом снабжены актуальными техническими характеристиками.

В сети салонов МТС сегодня стала доступна обновленная линейка бюджетных смартфонов Samsung. Модели Samsung Galaxy A10, A20 и A40 могут похвастаться стильным современным дизайном и при этом снабжены актуальными техническими характеристиками.

Все три новые модели выполнены с учетом последних веяний в области дизайна. Они снабжены практически безрамочными дисплеями с каплевидным вырезом на передней панели под фронтальную камеру. А их корпуса выполнены из полированного пластика 3D Glasstic, имитирующего премиальное стеклянное покрытие.

У моделей Samsung Galaxy A20 и A40 еще больше общего. Они обе оснащены яркими Super AMOLED дисплеями, сканерами отпечатков пальцев и NFC-модулями.

Samsung Galaxy A40 наиболее компактен по размеру и упакован наиболее богато. Диагональ его экрана составляет 5,9 дюймов. Он также снабжен основной двойной камерой с матрицами по 16 Мп и 5 Мп и фронтальной с впечатляющим 25 Мп фотомодулем. А его USB Type-C разъем позволяет осуществлять быструю зарядку. Объем оперативной памяти новинки – 4 Гб, постоянной – 64 Гб. В сети МТС Samsung Galaxy A40 стоит 639 рублей. При рассрочке на год ежемесячный платеж за него составит 58,09 рубля, а на два года – 27,78 рубля.

Samsung Galaxy A20 оснащен большим 6,4-дюймовым экраном и емким аккумулятором на 4000 мАч. Он позволит делать незабываемые снимки с помощью основной двойной камеры с матрицами по 13 Мп и 5 Мп и фронтальной камеры на 13 Мп. Объем его оперативной памяти – 3 Гб, постоянной – 32 Гб. В сети МТС смартфон можно приобрести за 479 рублей. При рассрочке на год ежемесячный платеж составит 43,54 рубля, а на два года – 20,82 рубля.

Их младший брат Samsung Galaxy A10 более простой и в то же самое время более доступный по цене. Он оснащен 6,2-дюймовым Infinity-V экраном. Снимки в нем помогут сделать 13Мп основная и 5Мп фронтальная камера. Продолжительную автономную работу обеспечит аккумулятор на 3400 мАч. Объем оперативной памяти – 2 Гб, постоянной – 32 Гб. Цена на смартфон составляет 349 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 31,72 рубля, а при рассрочке на два года – 15,17 рублей.

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