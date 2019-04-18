Facebook случайно завладела контактами 1,5 млн пользователей

Социальная сеть Facebook случайно загрузила контакты из электронной почты 1,5 млн пользователей. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление компании.

Facebook с мая 2016 года для верификации аккаунтов запрашивала у некоторых пользователей не только адреса электронной почты, но и пароли от них. Одновременно соцсеть предлагала добровольно загрузить свои контакты.

После компания изменила эту функцию, удалив сообщение, которое информировало пользователей о загрузке контактов. Однако сама функция продолжила работать. Собранные данные использовались для улучшения рекламного таргетинга Facebook и рекомендаций друзей, сообщили в компании.

В Facebook заверили, что эти контакты никому не передавались, компания уже удаляет их. Пользователей, чьи данные были импортированы, оповестят о проблеме.

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