МТС объявил скидки на смартфоны Xiaomi

В сети салонов МТС смартфоны Xiaomi до конца апреля будут продаваться с 10%-й скидкой при покупке за полную стоимость. Подешевели как бюджетные модели, так и флагманы китайского производителя.

Доступный бюджетник Xiaomi Mi A2 Lite – с «чистым», а значит очень шустрым андроидом на борту. Версия с 3 Гб оперативной и 32Гб внутренней памяти доступна по цене 349 рублей, а более производительный вариант 4/64Гб продается за 431 рубль.

Старший брат этой версии Xiaomi Mi A2 предлагает уже более мощную двойную камеру на 20+12Мп, стильный дизайн с «челкой», яркий 5,99” экран и 4 Гб оперативной памяти. Версия с 32 Гб внутренней памяти подешевела на более чем 50 рублей и продается за 458 рублей, Xiaomi Mi A2 c 64ГБ внутренней памяти можно купить за 494 рубля.

Redmi Note 6 Pro – огромный смартфон с качественным дисплеем 6,26” и емким аккумулятором. Также у аппарата неплохая основная камера на 12+5Мп и мощная «фронталка» на 20+2Мп. «Прошка» подешевела до 476 рублей.

Облегченный флагман Xiaomi Mi 8 Lite стал дешевле сразу на 60 рублей и продается до конца апреля за 539 рублей. Смартфон досталось 4Гб оперативной и 64Гб внутренней памяти, сканер отпечатков пальцев, современный разъём Type-C и мощная фронтальная камера на 24Мп. При этом довольно емкий аккумулятор на 3350 мАч обеспечивает 11 часов беспрерывной работы в режиме просмотра видео на одной зарядке.

Бюджетный хит начала года Xiaomi Redmi Note 7 с рекордной двойной 48+12 Мп камерой продается за 539 рублей с 64Гб памяти и за 611 рублей со 128Гб. Дизайн скопированный с дорогих флагманов выигрышно смотрится и в бюджетной модели. Каплевидный вырез под фронтальную камеру, задняя стеклянная крышка и защитное покрытие от ударов дополняет стильный внешний вид.

Младший брат 7-ки Xiaomi Redmi 7 с пластиковым корпусом продается значительно дешевле – всего за 404 рубля. При этом его техническая начинка не отстает по производительности от старшей модели. А мощный аккумулятор позволяет ходить с телефоном до двух дней без подзарядки.