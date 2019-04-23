«Белтелеком» повышает цены с 3 мая

С 3 мая 2019 года стоимость услуг доступа в интернет и стоимость пакетов услуг электросвязи увеличится в среднем на 4 процента. Об этом сообщается на официальном сайте «Белтелекома».

Стоимость услуг телеграфной связи, международных телефонных соединений (в т. ч. по пропуску трафика операторов электросвязи Республики Беларусь на сети зарубежных операторов), услуг телевидения, выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг электросвязи увеличится в среднем на 5 процентов.

C обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.

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