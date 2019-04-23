МТС снижает цены на «бюджетники» от Huawei

В сети салонов и интернет-магазине МТС снизились цены на популярные бюджетные модели Huawei серии Y, а также младшие версии флагманов Lite.

Самый дешевый смартфон в линейке Y – «народный» Huawei Y3 2017 подешевел еще больше и теперь стоит 159 рублей. Ежемесячный платеж по годовой рассрочке составит 14,45 рубля, а по двухлетней – 6,91 рубля.

Его старший брат – Huawei Y5 Prime продается с 2018 года и снабжен более продвинутой технической начинкой: FullView-дисплей, 2Гб оперативной памяти и аккумулятор на 3020 мАч, который гарантирует беспрерывных 62 часа прослушивания музыки или 13 часов просмотра видео. Цена на устрйоство снизилась до 229 рублей. Ежемесячный платеж по годовой рассрочке составит 20,81 рубля, а по двухлетней – 9,95 рубля.

Новинка марта этого года – бюджетник Huawei Y6 2019 за 339 рублей предлагает безрамочный дисплей со стильным каплевидным вырезом в пластиковом корпусе. Смартфон может похвастаться неплохой камерой на 13 Мп и «фронталкой» на 8 Мп. Ежемесячный платеж по годовой рассрочке составит 30,81 рубля, а по двухлетней – 14,73 рубля.

Вершина Y-серии на сегодняшний день – Huawei Y7 2019. Это доступный смартфон с яркими задними панелями, современной технической частью и безрамочным большим экраном. Восьмиядерный процессор и 3Гб оперативной памяти уверенно держат даже «тяжелые» приложения. После снижения цены смартфон можно приобрести за 449 рублей. Ежемесячный платеж по годовой рассрочке составит 40,81 рубля, а по двухлетней – 19,52 рубля.

Снижение цен затронуло и облегченные флагманы версии Lite. Так, Huawei P20 Lite подешевел до 579 рублей. От своего прародителя аппарат получил умение делать отличные фото благодаря двойной камере на 16+2Мп и неплохой фронталке на 8Мп. Ежемесячный платеж по годовой рассрочке составит 52,63 рубля, а по двухлетней – 25,17 рубля.

Huawei Mate 20 Lite подешевел до 669 рублей. Смартфон отличается флагманским дизайном и мощной технической частью. Камера аппарата не уступает дорогим конкурентам: двойной фотомодуль на 20+2Мп и фронталка на 24 Мп обеспечивают качественные снимки даже в условиях плохого освещения. Ежемесячный платеж по годовой рассрочке составит 60,81 рубля, а по двухлетней – 29,08 рубля.

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