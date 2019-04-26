Huawei обновляет до Android 9.0 и EMUI 9.0. несколько моделей своих популярных смартфонов. Так, с 15 апреля обновить операционную систему и интерфейс до девятой версии смогли владельцы Mate 20 lite. В конце мая сообщение об обновлении увидят владельцы Huawei Р20 lite, а в конце июня – владельцы Huawei P smart.

В марте обновление «прилетело» пользователям Huawei Mate 9, Huawei P10 Plus и Huawei Р10.

Что нового в Android 9.0. + EMUI 9.0:

EMUI 9.0 будет работать более плавно

Увеличено время автономной работы системы

Добавлена навигация при помощи новых жестов для «быстрого перемещения пользователей, использования многозадачности и активирования помощника AI»

Уменьшено время запуска приложений (например, время загрузки Instagram сократится на 12%)

Добавлена технология GPU Turbo 2.0 для оптимизации работы игр

Добавлен новый менеджер паролей, который будет шифровать и автоматически заполнять пароли при сканировании лица или отпечатка пальцев

Для проверки наличия новой версии ОС и интерфейса Huawei необходимо зайти в «Настройки» – «Система» – «Обновление ПО» – и нажать «Проверка обновлений». При получении уведомления провести процедуру установки, следуя наэкранным инструкциям.

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