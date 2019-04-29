В Windows 10 расширили поддержку смартфонов

Сообщается, что в Windows 10 Build 18 885 (20H1), которая доступна тестировщикам и участникам раннего доступа, появилась поддержка некоторых новых смартфонов на базе операционной системы Android.

В новой сборке добавили возможность работы с приложения «Ваш телефон» (Your Phone) для ряда смартфонов. Это, в частности, модели OnePlus 6 и 6T, а также Samsung Galaxy S10e, S10, S10 +, Note 8 и Note 9. Кроме того, в самой программе добавилась функция уведомлений, которая позволяет выводить сообщения со смартфона на экран компьютера.

Само приложение «Ваш телефон» может использоваться на любом компьютере с операционной системой Windows 10 (Windows build 1803 (RS4) или более поздней версии). Работать с ним может большинство смартфонов под управлением Android версии 7.0 и старше. Однако расширенная функциональность есть, понятное дело, только в тестовой версии.

Как ожидается, эта функция появится в релизе минимум через год. Это позволит связывать смартфоны на Android и ПК на Windows 10 в единую экосистему, как это реализовано у Apple. Правда, пока не ясно, доживёт ли эта возможность до релиза, ведь разработчики нередко удаляют функцию из тестовых версий операционной системы и затем больше не возвращаются к ней.

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