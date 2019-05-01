В Беларуси отметили 25-летие Байнета

5 мая белорусскому интернету исполняется 25 лет. В 1994 году нашей стране был выделен национальный домен верхнего уровня .BY. За это время он успел побывать как в статусе отстающего, так и одного из самых быстрорастущих доменов Европы, догнать Китай по количеству доменов на тысячу жителей и собрать более полумиллиона долларов на благотворительность.

Большую часть своей истории .BY был не слишком оживленным местом. Вплоть до 2012 года каждая заявка на регистрацию имени должна была пройти через проверку Оперативно-аналитическим центром при Президенте РБ. Домены можно было резервировать до покупки на целых 30 дней. А сервиса WHOIS, который показывает данные владельца доменного имени, еще не существовало.

Затем техническим администратором национальной зоны стал hoster.by. Ограничения в виде проверки заявок ОАЦ и резервирования доменов снялись, заработал WHOIS, и число регистраций резко пошло вверх. За 2 года количество доменов .BY увеличилось вдвое и превысило рубеж в 100 000 регистраций.

В 2013 году внедрена технология DNSSEC, которая позволяет удостовериться в подлинности DNS-информации при помощи криптографической подписи. С этого момента белорусская доменная зона полностью соответствует всем мировым стандартам. В том числе определяется порядок продажи непродленных доменов через открытые аукционы. Только в отличие от зарубежных аналогов аукционы в Беларуси благотворительные.

С 2015 года у байнета случилось “пополнение” — заработала кириллическая доменная зона .БЕЛ. Всего за несколько лет она стала вторым по размеру доменом в мире на кириллице, уступая только российскому .РФ.

На сегодняшний день в зоне .BY зарегистрировано чуть более 131 000 доменных имен. Это около 14 доменов на 1000 жителей страны. Если кажется, что это немного, то можно посмотреть на самую большую в мире национальную зону — китайский .CN, где более 20 миллионов регистраций или 15,5 доменов на 1000 жителей.

Новый домен .BY регистрируется примерно каждые 15 минут. Зона остается самой популярной у белорусов. В 2018 году в ней было почти 26 700 регистраций, в .БЕЛ — 3200, а в .COM — всего около 1500.

Еще более впечатляющие цифры к юбилею зоны приготовили благотворительные аукционы доменов .BY и .БЕЛ. Так, за все время существования торгов было продано более 8000 имен. Размер вырученных средств, которые пошли в детские дома по всей стране, превысил $530 000.

Самым дорогим белорусским доменом за минувший год стал smm.by, за который отдали $3800. А вот абсолютный рекорд байнета остается непревзойденным с 2012 года, тогда домен casino.by ушел за $30 000.

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