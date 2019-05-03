Microsoft запускает блокчейн-сервис

Новая платформа Azure Blockchain, работающая по принципу «блокчейн как услуга» (BaaS), позволит пользователям создавать блокчейн-приложения в предварительно сконфигурированной сети.

По словам главы Microsoft по корпоративным коммуникациям Фрэнка Шоу, этот сервис «упрощает формирование и управление блокчейн-сетями консорциума». Шоу также отметил, что Azure Blockchain Service может создать новую сеть консорциума «в несколько простых щелчков» или позволить пользователю выполнять основные операции, такие как добавление новых участников в сеть.

Блокчейн-платформа с открытым исходным кодом Quorum, поддерживаемая JPMorgan Chase, является первой платформой, которой можно управлять через блокчейн-службу Azure.

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!