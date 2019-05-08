Названы победители премии Google Play Awards 2019

В рамках конференции для разработчиков Google I/O компания назвала победителей премии Google Play Awards 2019. По словам представителей Google, эти приложения и игры оказали положительное влияние на сообщество фанатов и подняли планку качественного контента в Google Play.

Компания выбрала победителей в девяти номинациях:

Woebot: Your Self-Care Expert от Woebot Labs — победитель в категории Standout Well-Being App. Чат-бот в приложении предлагает пользователям методики борьбы с ежедневным стрессом, прокрастинацией, одиночеством, зависимостью и так далее.

Envision AI от Envision Technologies BV — лучшее приложение в категории Best Accessibility Experience. Сервис разработан для людей с нарушениями зрения. Приложение анализирует объекты и озвучивает необходимую для пользователя информацию.

Wisdo от Wisdo Ltd — лидер в категории Best Social Impact. Приложение позволяет пользователям обмениваться опытом и переживаниями, связанными со сложными жизненными ситуациями. С его помощью можно находить единомышленников и делиться своими историями в одной из групп: обучение медитации, переезд, расизм, депрессия и сотни других.

Shadowgun Legends от MADFINGER Games стало победителем в категории Most Beautiful Game. Шутер от первого лица с элементами ролевой игры, совместными заданиями и рейдами, а также режимом PvP в реальном времени.

Neverthink: Handpicked videos от Neverthink — победитель в категории Best Living Room Experience. Более 40 подборок видеороликов для фонового воспроизведения во время готовки, физических упражнений, отдыха или других занятий. Подборки собраны вручную.

Tick Tock: A Tale of Two от Other Tales Interactive — лидер среди приложений Most Inventive. Мистическая головоломка для двух игроков — играть можно как на мобильных устройствах, так и на компьютерах.

Canva от Canva — лидер в категории Standout Build for Billions Experience. Графический редактор позволяет создавать визитки, логотипы, «истории» для Instagram, приглашения и другие карточки. В приложении более 60 тысяч шаблонов и 3 млн изображений в библиотеке.

Slowly by Slowly Communications Ltd. — победитель в категории Best Breakthrough App. Сервис позволяет найти друзей по переписке: с помощью приложения можно писать «классические» письма в виртуальных конвертах с марками.

MARVEL Strike Force от FoxNext Games — лидер в категории Best Breakthrough Game. Игра предлагает создать свой отряд супергероев и сразиться с врагами за будущее планеты. Приложение доступно для смартфонов и планшетов.

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