Началось производство процессоров для новых iPhone

В ближайшее время начнётся массовый выпуск процессоров для смартфонов Apple нового поколения. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идёт о чипах Apple A13. Утверждается, что пробное производство этих изделий уже организовано на предприятиях Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Массовое же изготовление процессоров стартует до конца текущего месяца, то есть в течение двух–трёх недель.

Чипы Apple A13 станут основой аппаратов iPhone модельного ряда 2019 года. Ожидается, что «яблочная» корпорация представит три новинки — модели iPhone XS 2019, iPhone XS Max 2019 и iPhone XR 2019.

Если верить имеющимся данным, смартфоны iPhone XS 2019 и iPhone XS Max 2019 будет оборудованы OLED-дисплеем (органические светодиоды) размером соответственно 5,8 дюйма и 6,5 дюйма по диагонали. Устройства якобы получат новую тыльную камеру с тремя модулями.

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