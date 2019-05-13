Кибергруппировка TaskMasters атакует организации в России и СНГ

Эксперты Expert Security Center компании Positive Technologies (PT ESC) обнаружили кибергруппировку предположительно с азиатскими корнями. Злоумышленники атаковали более 30 организаций из различных отраслей, включая промышленность, энергетический и нефтегазовый секторы России, СНГ и других странах. При этом значительное число жертв находилось в России и СНГ. Главная цель группы — кража конфиденциальной информации организаций. Группа действует на протяжении как минимум нескольких лет: обнаружены следы активности TaskMasters начиная с 2010 года.

Группа использовала необычный метод закрепления в инфраструктуре: участники создавали специфические задания (таски) в планировщике задач (поэтому группировка получила название TaskMasters). Планировщик задач позволяет выполнять команды ОС и запускать ПО в определенный момент времени, указанный в задаче. Используемый кибергруппировкой планировщик AtNow позволяет выполнять задачи не только локально, но и на удаленных компьютерах сети, и делать это независимо от временных настроек этих узлов. Кроме того, эта утилита не требует установки. Все это упрощает автоматизацию атаки.

Эксперты Positive Technologies предполагают, что члены группы TaskMasters могут быть жителями стран Азии. В коде используемых ими инструментов встречаются упоминания китайских разработчиков, во время некоторых атак были зафиксированы подключения с IP-адресов из Китая, а ключи для некоторых версий программ можно обнаружить на форумах, где общаются жители этой страны. Помимо этого, многие утилиты из пакета TaskMasters содержат сообщения об ошибках и другую отладочную информацию, написанные на английском языке с ошибками, что указывает на то, что он не является для разработчиков родным языком.

За последние два с половиной года специалисты экспертного центра безопасности Positive Technologies провели более пятидесяти расследований инцидентов информационной безопасности, в числе которых обнаружение группировки ICEFOG, выявление АРТ на государственные и частные компании, а также расследование действий группировки Cobalt, следы активности участников которой эксперты сумели обнаружить даже после ареста ее лидера.

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!