ESET предупреждает о новой угрозе в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET предупреждает о новой фишинговой атаке в мессенджере WhatsApp. Приманкой выступает годовая премиум-подписка на популярный музыкальный сервис Spotify.

Потенциальная жертва получает сообщение с предложением стать премиум-подписчиком Spotify. Перейдя по ссылке, пользователь попадает на фишинговый сайт со специальной анкетой. Внешний вид портала и его URL-адрес напоминают официальный сайт Spotify.

После заполнения анкеты жертве требуется отправить ссылку на «акцию» 30 пользователям WhatsApp из списка контактов — якобы только после этого премиум-аккаунт будет активирован.

Во время прохождения опроса пользователь видит всплывающие окна с предупреждением о заражении системы. Для блокировки угрозы требуется нажать на кнопку «Принять», перейти в Google Play и установить приложение, которое на деле является программой для показа рекламы.

Как полагают эксперты ESET, вредоносная кампания направлена преимущественно на жителей Латинской Америки.

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!