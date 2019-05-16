МТС снизил цену на Samsung A8

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С 16 мая в сети салонов и интернет-магазине МТС объявлено снижение цены на повседневный флагман Samsung A8. Смартфон подешевел сразу на 140 рублей.
Модели серии А от Samsung позиционируются как упрощенные флагманы, но крепкие среднебюджетники корейского производителя.
Техническая начинка Samsung Galaxy A8 полностью соответствует своему званию: быстрый 8-ядерный процессор, 4Гб оперативной памяти и 32Гб встроенной, чип бесконтактной оплаты NFC и датчик распознавания отпечатков пальцев. А две мощные 16Мп камеры – основная и фронтальная, гарантируют качественные фото для соцсетей.
Цена на Samsung А8 снизилась до 599 рублей при единовременной покупке.
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