МТС снизил цену на Samsung A8

С 16 мая в сети салонов и интернет-магазине МТС объявлено снижение цены на повседневный флагман Samsung A8. Смартфон подешевел сразу на 140 рублей.

Модели серии А от Samsung позиционируются как упрощенные флагманы, но крепкие среднебюджетники корейского производителя.

Техническая начинка Samsung Galaxy A8 полностью соответствует своему званию: быстрый 8-ядерный процессор, 4Гб оперативной памяти и 32Гб встроенной, чип бесконтактной оплаты NFC и датчик распознавания отпечатков пальцев. А две мощные 16Мп камеры – основная и фронтальная, гарантируют качественные фото для соцсетей.

Цена на Samsung А8 снизилась до 599 рублей при единовременной покупке.

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