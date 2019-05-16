В Беларуси заработал первый 5G-проект для беспилотного транспорта

В Беларуси начали работу первые беспилотные карьерные самосвалы БЕЛАЗ, использующие скорости тестовой зоны 5G, развернутой в городе Жодино. Инфраструктурный оператор beCloud и компания «БЕЛАЗ» развернули тестовую зону беспилотного транспорта для апробации перспектив технологии высокоскоростной передачи данных пятого поколения.

На территории «БЕЛАЗ» развернута тестовая, автономная сеть beCloud с применением технологий пятого поколения, работающая совместно с сетью LTE-Advanced Pro. Данная сеть является прообразом будущей республиканской сети пятого поколения, тесно интегрированной сетью четвертого поколения.

На два большегрузных автомобиля — один карьерный самосвал и погрузчик — были установлены комплекты оборудования, отвечающего техническим спецификациям разрабатываемого стандарта 5G. Используемые технологии стандартов (New Radio и LTE-Advanced Pro) позволили техническим специалистам протестировать беспилотное управление автомобилями, а также работу самосвалов в режиме робота (проект «Интеллектуальный карьер»).

Для беспилотного транспорта, который не использует работу водителя, система, учитывающая нюансы геологической обстановки, должна передавать информацию с минимальным временем задержки. Специалистам beCloud на данный момент удалось сократить время отклика оборудования до 10-11 мс (миллисекунд), что уже меньше достигнутых показателей в сети 4G, однако больше, чем ожидается в будущих сетях 5G. В настоящий момент специалисты beCloud продолжают настройку оборудования и оптимизацию каналов связи для достижения наилучших показателей.

Следующим этапом тестирования технологии пятого поколения в сфере машиностроения и добычи природных ископаемых является создание автономной тестовой сети на реально действующем карьере.

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