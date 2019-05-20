Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei

Американские власти подозревают китайскую компанию в шпионаже против США. 16 мая Министерство торговли США добавило Huawei и 70 ее дочерних предприятий в черный список. Это стало возможным лишь после того, как президент США Дональд Трамп активировал статус чрезвычайной ситуации и запретил американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное компаниями, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Первыми, кто прекратил сотрудничество с Huawei (и ее «дочками»), стала Google. Теперь компания не сможет использовать Android на смартфонах, которые продаются за пределами Китая (притом что в самом Китае большая часть сервисов Google не работает), и предоставлять новые версии ПО. Ограничения на использование ПО вступило в силу 19 мая, то есть с этого момента пользователи телефонов Huawei перестанут получать обновления системы.

У Huawei останется доступ к версии Android с открытым исходным кодом AOSP (Android Open Source Project), и компания может выпускать устройства на этой версии ОС, однако поддержки сервисов Google в ней нет.

Пользователи телефонов Huawei и Honor лишатся обновлений от Google, однако сам производитель все же сможет выпускать исправления ошибок и обновления безопасности. Вместе с этим в Google заявили, что уже вышедшие устройства продолжат свою работу и не превратятся в «кирпичи»

Ряд ведущих ИТ-компаний США приостановили сотрудничество с Huawei и прекратили поставки оборудования. Среди них Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.

Основатель компании Жэнь Чжэнфэй еще в выходные заявил, что Huawei считает подобные меры несправедливыми, однако идти на уступки Вашингтону они не намерены.

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