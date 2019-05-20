Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7S

Созданный компанией Xiaomi бренд Redmi официально представил смартфон Note 7S, который выходит на коммерческий рынок под лозунгом «48 млн пикселей для каждого».

Аппарат оборудован 6,3-дюймовым дисплеем Full HD+ с разрешением 2340 × 1080 точек и соотношением сторон 19,5:9. Заявлен 84-процентный охват цветового пространства NTSC. Яркость достигает 450 кд/м2. За защиту от повреждений отвечает стекло Corning Gorilla Glass 5. В небольшом экранном вырезе расположена 13-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,0.

Модель Redmi Note 7S располагает двойной основной камерой, в состав которой входит модуль с 48-мегапиксельным датчиком Samsung ISOCELL Bright GM1 и максимальной диафрагмой f/1,79. Разрешение вспомогательного сенсора — 5 млн пикселей. Есть вспышка и фазовый автофокус.

Вычислительная нагрузка возложена на процессор Snapdragon 660, который содержит восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 512 и сотовый модем X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с.

Оснащение включает дактилоскопический сканер, инфракрасный порт, слот microSD, FM-тюнер, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников.

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