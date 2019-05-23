Хакеры впервые подделали электронный паспорт

В Эстонии зафиксирован первый в мире случай подделки электронных удостоверений личности. Пострадали, по разным оценкам, от 10 до 20 человек.

В феврале текущего года злоумышленники разослали некоторым жителям Эстонии SMS-сообщения, прикрываясь именем одного из эстонских банков. В нем гражданам предлагалось обновить их персональные данные, пройдя по ссылке. По ней находилась страница, внешне напоминающая реальный сайт данного банка.

На вредоносном сайте требовалось пройти авторизацию, для чего пользователи должны были ввести коды мобильного электронного удостоверения личности Mobiil-ID. Эти коды были необходимы преступникам для того, чтобы создать новые аккаунты в приложении Smart-ID, подделывая таким образом личности граждан.

У эстонского электронного паспорта весьма широкие возможности – развитое электронное правительство позволяет гражданам управлять своей жизнью, не отходя от компьютера. Приложение Smart-ID дает доступ к нескольким тысячам сервисов и услуг, в том числе к управлению банковскими счетами. К счастью, мошенники успели причинить пользователям незначительный ущерб, не превышающий в сумме 1000 евро.