В Google Play нашлись приложения для кражи криптовалют 

Эксперты международной компании ESET обнаружили в Google Play несколько приложений для кражи криптовалют у пользователей. Одно из них замаскировано под популярный криптокошелек Trezor.

В мае текущего года в ESET зафиксировали увеличение числа поддельных криптовалютных приложений в Google Play. Активность злоумышленников связывают с положительной динамикой курса криптовалют.

Одна из программ была замаскирована под мобильное приложение кошелька Trezor. Описание не вызывает подозрений — программа выглядит как легитимный сервис, в качестве разработчика фигурирует компания Trezor Inc. Кроме того, поисковая выдача показывала это приложение на второй строке, сразу под официальным приложением.

Поддельное приложение криптокошелька Trezor

«Мы никогда не сталкивались с вредоносной активностью под видом Trezor, поэтому возможности таких фейк-приложений вызывают особый интерес, — комментирует эксперт по безопасности ESET Лукас Стефанко. — Ведь Trezor — криптовалютный кошелек аппаратного типа, работа с которым требует физического доступа, аутентификации по PIN-коду и знания Seed-фраз для восстановления доступа к кошельку».

В ходе исследования ESET пришла к выводу, что сбережениям пользователей Trezor ничего не угрожает из-за многофакторной системы защиты. Однако фальшивое приложение связано с другой программой-подделкой, целью которой является кража криптовалюты.

После установки и запуска фальшивой программы Trezor всплывает окно для ввода данных учетной записи. Далее они отправляются на сервер злоумышленников, расположенный по адресу coinwalletinc.com. Этот сайт содержит ссылку на загрузку приложения Coin Wallet для создания нескольких криптокошельков.

Сайт приложения, ведущий на загрузку Coin Wallet

Создатели уверяют, что программа генерирует адреса, на которые можно перевести сбережения. В действительности пользователи переводят криптовалюту на адреса злоумышленников.

Приложение Сoin Wallet загружено в Google Play в феврале текущего года. За это время его скачали 1 тыс. раз.

Приложение Coin Wallet в Google Play

ESET связалась с представителями Trezor и сообщила об угрозе. Разработчик подтвердил отсутствие опасности для пользователей, но выразил обеспокоенность — фейк-приложение собирает электронные адреса жертв, которые могут использоваться для фишинговых атак.

В настоящее время Trezor и Coin Wallet недоступны в Google Play.