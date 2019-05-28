Kaspersky Internet Security для Android получил ИИ-функции

«Лаборатория Касперского» добавила в программное решение Kaspersky Internet Security для Android новый функциональный модуль, использующий для защиты мобильных устройств от цифровых угроз технологии машинного обучения и системы искусственного интеллекта (ИИ) на базе нейронных сетей.

Речь идёт о технологии Cloud ML for Android. Когда пользователь загружает приложение на смартфон или планшет, новый ИИ-модуль автоматически подключает для анализа устанавливаемой программы алгоритмы машинного обучения, которые были «натренированы» на миллионах образцов вредоносного ПО. При этом система проверяет не только код, но и множество различных параметров только что загруженного приложения, включая, например, запрашиваемые им права доступа.

По заверениям «Лаборатории Касперского», Cloud ML for Android распознаёт даже специфическое и сильно модифицированное вредоносное ПО, не встречавшееся ранее в атаках злоумышленников.

Исследования показывают, что владельцы мобильных устройств под управлением операционной системы Android всё чаще становятся жертвами киберпреступников, использующих различные каналы распространения вредоносного софта, в том числе магазин приложений Google Play. По данным вирусных аналитиков, в 2018 году вредоносных установочных пакетов для смартфонов и планшетов Android стало в два раза больше, чем годом ранее.

Скачать Kaspersky Internet Security для Android можно на сайте kaspersky.ru/android-security. Программа поставляется в бесплатной и коммерческой редакциях и совместима с устройствами на базе Android версии 4.2 и выше.

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