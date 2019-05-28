Xiaomi анонсировала флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro

Компания Xiaomi провела официальную презентацию своих новых смартфонов Redmi K20 и K20 Pro. Это первые полноценные флагманы линейки Redmi, которую Xiaomi в 2019 г. выделила в отдельный бренд.

Стоимость смартфонов, актуальная для рынка Китая, стартует от $290 (для Redmi K20, а старший Redmi K20 Pro оценен минимум в $360. Оба смартфона по праву можно считать преемниками флагмана Xiaomi Pocophone F1 образца 2018 г., который тоже стоил как минимум в 1,5 раза дешевле своих ближайших конкурентов.

Смартфоны будут соревноваться с такими топовыми устройствами, как Samsung Galaxy S10 (вся линейка, состоящая из трех моделей), LG G8 ThinQ и OnePlus 7 Pro, а также с Mi 9 самой Xiaomi.

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