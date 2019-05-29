Samsung создал сверхбыструю зарядку для смартфонов

Компания Samsung сообщила о создании сверхбыстрой зарядки для смартфонов. Устройства смогут заряжаться от зарядного устройства мощностью 100 Вт.

Южнокорейский гигант представил контроллеры на платформе eFlash, которые смогут заряжаться на недоступной ранее мощности. Современные флагманские смартфоны поддерживают быструю зарядку на 40 Вт. Чипы SE8A и MM101 соответствуют спецификации USB-С Power Delivery 3.0, и способны потреблять ток 5 А и напряжение 20 В.

Оба контроллера имеют встроенные элементы безопасности (эквивалент CC EAL5+) для защиты от несанкционированных зарядных устройств. MM101 получил поддержку шифрования AES, а также систему определения уровня влажности.

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!