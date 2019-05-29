В МТС стартовали продажи обновленной версии Huawei Y5

В МТС появилась новая версия популярного бюджетного смартфона Huawei Y5. Модель 2019 года обзавелась FullView экраном и тыльной панелью, стилизованной под кожу.

Линейка Huawei Y5 относится к серии доступных смарфтонов. Практически каждый год модели под этим названием перевыпускаются заново, обновляя дизайн и технические характерстики. Учитывая при этом последние веяния и вкусы пользователей.

Модель Huawei Y5 2019 тоже идет в ногу со временем. Она оснащена 5,71-дюймовым экраном, который занимает практически всю переднюю часть корпуса. В двух расцветках из трех задняя часть смартфона стилизована под кожу, благодаря чему аппарат выглядит значительно дороже. Для поклонников классического дизайна предусмотрен вариант в голубом цвете — здесь присутствует просто гладкий пластик.

Для создания запоминающихся снимков в Huawei Y5 2019 предусмотрена основная камера на 13 Мп и фронтальная на 5 Мп. За быстродействие отвечают мощный 4-ядерный процессор и 2 Гб оперативной памяти. Объем батареи составляет 3020 mAh. Присутствует поддержка 4G.

Приобрести Huawei Y5 2019 года в сети салонов и интернет-магазине МТС можно всего за 259 рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год составит 23,54 рублей, а по рассрочке на 2 года – 11,26 рубля.

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