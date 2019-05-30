Новые смартфоны Nokia появятся 6 июня

Компания HMD Global, по сообщениям сетевых источников, наметила на следующую неделю презентацию новых мобильных устройств.

Сообщается, что грядёт анонс новых смартфонов под брендом Nokia. Аппараты будут представлены на специальном мероприятии в Милане (Италия). Презентация намечена на 6 июня. Иными словами, дебют устройств состоится ровно через неделю.

О том, какие именно аппараты собирается явить миру компания HMD Global, к сожалению, ничего не сообщается. По неофициальным же данным, могут быть представлены модели среднего уровня Nokia 5.2 и Nokia 6.2.

На сегодняшний день имеется информация о смартфоне Nokia 6.2. По слухам, он получит дисплей с отверстием для фронтальной камеры. Размер этой панели якобы составит 6,2 дюйма по диагонали, разрешение — Full HD+.

В оснащение новинки войдут процессор Snapdragon 632, до 6 Гбайт оперативной памяти, двойная основная камера с датчиками на 16 млн и 5 млн пикселей, а также аккумуляторная батарея ёмкостью 3500 мА·ч.

Ожидается, что новые смартфоны будут поставляться с операционной системой Android 9 Pie «из коробки». 

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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