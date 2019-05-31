Apple, Google и WhatsApp отказались шпионить за пользователями

Группа из 47 компаний, включая Apple, Google, Microsoft и WhatsApp, раскритиковали предложение Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ), занимающегося разведкой, просматривать зашифрованные сообщения своих пользователей. Об этом сообщает The Verge.

Предложение от GCHQ было опубликовано еще в ноябре 2018 года в рамках серии эссе. В целом в них не было призывов к изменению текущего законодательства для расширения полномочий спецслужб. В самой публикации два офицера разведки утверждают, что правоохранительные органы должны присутствовать в каждой шифруемой переписке как невидимый участник.

Таким образом пользователи даже не будут знать, что помимо активных участников в чатах еще кто-то присутствует. Авторы инициативы отметили, что это не будет чем-то более агрессивным, чем существующая практика прослушки незашифрованных телефонных разговоров.

Представители технологических компаний подчеркнули, что им бы пришлось изменить существующие протоколы шифрования. Кроме того, в индустрии не хотят вводить пользователей в заблуждение, скрывая информацию о присутствии посторонних в их диалогах.

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