В «Блокноте» Windows обнаружили опасную уязвимость

В приложении «Блокнот» (Notepad) операционной системы Windows обнаружена серьёзная уязвимость, использование которой позволяет злоумышленнику осуществить удалённое выполнение кода на компьютере жертвы. Уязвимость обнаружил специалист по кибербезопасности проекта Google Project Zero Тэвис Орманди (Tavis Ormandy). Сообщение о своей находке он опубликовал на собственной странице в сети Twitter.

Известно, что Тэвис Орманди сообщил о проблеме в корпорацию Microsoft, предоставив специалистам софтверного гиганта 90 дней на устранение проблемы. Публиковать технические подробности уязвимости исследователь пока не стал, сообщив лишь то, что проблема связана с повреждением памяти. В своём аккаунте в сети Twitter он опубликовал скриншот, демонстрирующий эксплуатацию уязвимости для вызова командной строки, подкрепив его словами: «Хотите верьте, хотите нет, но это настоящий баг». Также исследователь сообщил о том, что в его распоряжении уже имеется полноценный рабочий эксплоит, позволяющий использовать обнаруженную уязвимость.