В МТС снижение цены на iPhone 6

В салонах сети и интернет-магазине МТС решили повторить акцию со скидкой из-за высокого спроса на внезапно подешевевший iPhone 6. Те, кто пропустил снижение цен в минувшие выходные сможет приобрести доступную классику в ближайшие пятницу, субботу и воскресенье.

iPhone 6 32Gb – одна из самых удачных моделей на рынке от компании Apple. Компактный и стильный, с добротной технической начинкой и 8Мп камерой – отличный выбор для повседневных задач. Главный плюс этой нестареющей классики – операционная система iOS и связанная с ней экосистема Apple. Цена на смартфон будет снижена до 499 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит всего 45,36 рубля, а при рассрочке на 2 года – 31,1 рубля.

Напомним, что снижение цены будет действовать только на период акции с 31 мая по 2 июня 2019.

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