Samsung получит наибольшую выгоду от проблем Huawei

Международные аналитики начали составлять прогнозы о том, как сильно упадут объемы продаж смартфонов Huawei из-за наложенных санкций. Компания продает за пределами Китая около половины из выпускаемых ею 200 млн смартфонов. Самый пессимистичный сценарий подразумевает, что объемы продаж снизятся вдвое.

Эксперты ожидают, что если Huawei не удастся сохранить доступ к ОС Android, то потери компания в месячных объемах продаж могут составить до 8-10 млн смартфонов. И выиграет в этой ситуации прежде всего Samsung, которая является крупнейшим производителем смартфонов в мире. Huawei удалось за последние годы занять второе место, оттеснив с него Apple, но теперь компании могут снова поменяться местами.

Часть клиентов Huawei уйдет к Apple, но Samsung в этом смысле выиграет больше. Суть проблем заключается даже не в том, что Huawei будет отрезана от поставок новых компонентов и технологий. Эта история отобьет у потребителей желание связываться с продукцией китайского производителя, даже если та предложит ряд действенных мер по преодолению бойкота.

По некоторым оценкам, доля Huawei в России, еще недавно превышавшая 25%, уже за первую неделю после заявлений США сократилась примерно на пять процентных пунктов. Доля Apple за счет этого увеличилась незначительно, а основную часть клиентов "подобрала" Samsung. Скорее всего, нечто подобное будет наблюдаться и на мировом рынке смартфонов.