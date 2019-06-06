Вышло обновление смартфонов Huawei до EMUI 9

Huawei сообщает, что количество пользователей, обновивших EMUI 9, превысило 80 млн по всему миру. По оценкам компании, к концу июня это число достигнет 100 млн.

EMUI 9 обеспечивает более комфортное взаимодействие с мобильным устройством за счет интуитивного пользовательского интерфейса, удобной полноэкранной навигации жестами и инновационной технологии ускорения обработки графических данных GPU Turbo. Кроме того:

увеличено время автономной работы системы;

уменьшено время запуска приложений (например, время загрузки Instagram сократится на 12%);

добавлен новый менеджер паролей, который будет шифровать и автоматически заполнять пароли при сканировании лица или отпечатка пальцев.

Интерфейс EMUI 9 доступен для смартфонов Huawei Mate 10 2017 года выпуска, а также для Huawei P20, Mate RS и nova 3 2018 года выпуска. Смартфоны Mate 9, P10 и nova3i, которые вышли в 2016-2018 годах, также будут получать обновления.

Как сообщили в белорусском бизнес-подразделении потребительских устройств Huawei CBG, согласно плану компании, обновление операционной системы Android 9 + EMUI 9 получат в Беларуси следующие модели Huawei: P10 Plus, P10, Mate20 lite, P20 lite, а также Honor 8x. Получать обновление пользователи будут на поэтапной основе, начиная с сегодняшнего дня.