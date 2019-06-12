Opera открывает доступ к первому в мире игровому браузеру Opera GX

В настоящее время во всем мире насчитывается более 1.2 млрд PC-геймеров. Сегодня Opera представляет первый в мире веб-браузер, созданный именно для них, и открывает доступ к Opera GX для Windows. Официальный выход нового браузера состоится позже в этом году.

"Opera GX создана для тех, кто любит игры и проводит много времени над созданием своих гейминг-машин. Мы хотим дать им браузер, который идеально сочетается с этими машинами. Я уверен, что этот браузер придется по душе всему игровому миру," – отметил Кристиан Колондра, старший вице-президент Opera.

Opera GX обладает абсолютно новым геймерским дизайном и целым набором функций, позволяющих не только кастомизировать внешний вид браузера, но и ограничить использование процессора и потребление памяти на компьютере.

GX Control контролирует использование браузером процессора и оперативной памяти

Панель управления GX Control – это новая функция, с помощью которой пользователи могут определить какой объем процессора или оперативной памяти разрешить использовать браузеру. Opera GX будет работать в пределах заданных ограничений. Это значит, что в отличие от других браузеров, бесконтрольно пожирающих память, в Opera GX геймер получает все управление в свои руки.

"Запуск игры и тем более ее стриминг может потребовать довольно серьезных ресурсов вашей машины. До появления Opera GX геймерам часто приходилось закрывать браузеры, чтобы их работа не сказалась на процессе игры. Мы создали функцию GX Control, чтобы люди могли полноценно играть на своем компьютере без необходимости ограничивать работу своего браузера," – сказал Мачей Коцемба, создатель Opera GX.

Гейминг с Twitch-интеграцией

Еще одной полезной функцией является интеграция Twitch в Opera GX. Благодаря этому, пользователи могут заходить в свои аккаунты Twitch прямо в боковой панели браузера и получать уведомления каждый раз, когда стример, на которого они подписаны, выходит в прямой эфир.

На стартовой странице браузера расположены ссылки быстрого доступа к популярным геймерским ресурсам, включая Discord, YouTube и Reddit.

GX Corner – все новости и предложения из мира гейминга

Opera не только разработала игровой браузер, но и создала в нем GX Corner – место, где будут собраны новости из мира гейминга, а также актуальные онлайн-предложения для геймеров и информация о новых интересных релизах.

Геймерский дизайн, звуковые эффекты и интеграция с оборудованием

При каждом старте или обновлении Opera GX пользователя встретят звуковые и анимационные эффекты, почти как в их геймерской консоли. Создание звуковых эффектов и музыкального лого в GX явилось результатом коллаборации Opera и саунд-дизайнера Рубена Ринкона совместно с группой Berlinist, которые недавно были номинированы на BAFTA Games Awards за оригинальный саундтрек к игре GRIS. Звуковые эффекты, так же, как и большинство функций браузера, могут быть настроены или отключены в панели настроек.

Opera GX получила стильный геймерский дизайн с темными и красными элементами. Пользователи могут также выбрать один из десяти предложенных цветов подсветки или подобрать свой уникальный цвет из 16 млн вариантов в расширенной функции выбора цвета.

"Все в Opera GX, от звуков запуска до дизайна стартовой страницы, было создано так, чтобы пользователь чувствовал себя "как дома" на любом геймерском оборудовании," – добавил Мачей Коцемба.

В Opera GX добавлен обширный набор обоев, дизайн которых полностью соответствует стилистике браузера и большим дисплеям геймерских машин. Также добавлена интеграция с Razer Chroma, благодаря чему клавиатура, мышка и другие элементы Razer Chroma будут менять цвет подсветки в зависимости от выбранного цвета в браузере.

Мощные функции Opera

В Opera GX есть все функции, представленные в популярном браузере Opera для компьютеров, который в настоящее время используют более 65 млн человек. Это значит, что помимо интеграции Twitch, пользователи также могут активировать мессенджер Telegram, WhatsApp, Facebook или Vkontakte в боковой панели, чтобы оставаться на связи со своими друзьями без необходимости открывать отдельные вкладки.

В Opera GX есть и функция выноса видео, которая позволяет откреплять видео с веб-сайта, на котором оно проигрывается, и смотреть это видео, находясь на другом сайте.

Встроенный блокировщик рекламы Opera сделает загрузку сайтов более быстрой и избавит пользователя от раздражающих баннеров, а не хранящий логов VPN позволит геймерам безопасно выходить в сеть, используя общественный WiFi.

"Мы в Opera хотим установить новый стандарт браузинга. Сегодня ни один браузер не предлагает того набора функций, который пользователь найдет в Opera, и мы надеемся, что пользователям понравится новые возможности в Opera GX," – отметил Кристиан Колондра.



Ранний доступ к уровню 1 открывается сегодня

Ранний доступ к уровню 1 Opera GX для Windows открывается сегодня. Вместо обычных версий дальнейшее развитие браузера будет происходить в виде выхода новых уровней. Ранний доступ предоставляется тем пользователям, кто любит игры. У них также будет возможность влиять на дальнейшее развитие функционала, благодаря встроенной в браузер форме обратной связи. В ней можно будет оценивать по шкале от одного до пяти ту или иную функцию. Оставить свое пожелание и поделиться своим мнением можно и на форумах Opera GX.

Скачать Opera GX можно здесь. Выход финальной версии запланирован в этом году.