Смартфоны Huawei начали показывать рекламу

Вслед за Xiaomi, к пагубной практике с показом рекламы пользователям своих смартфонов прибегла другая китайская компания – Huawei.

В сети появилось множество жалоб пользователей продукции Huawei, что на экранах блокировки смартфонов начала появляться реклама. Один из пользователей Reddit опубликовал скриншоты с примером: на экране присутствует логотип Booking.com. Надо ли говорить, что никаких предварительных предупреждений о начале подобной кампании со стороны производителя не поступало.

Другие пользователи обнаружили несколько изображений, связанных с Booking.com, в наборе обоев на смартфоне с фирменной оболочкой EMUI, которые автоматически меняются каждый раз при разблокировке. Таким образом, реклама будет время от времени показываться как обычные обои. Эти изображения можно удалить вручную, но нельзя исключать, что они со временем не появятся снова.

Пока не найдено способа отключить нежелательную рекламу на стороне пользователя. Сама компания пока никак не комментирует ситуацию.