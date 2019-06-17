Флагман Xiaomi Mi 9 6/128Gb уже в продаже

В сети салонов и интернет-магазин МТС поступил в продажу флагман 2019 года Xiaomi Mi 9 6/128Gb. Это один из самых доступных по цене смартфонов с топовыми техническими характеристиками.

Xiaomi Mi 9 достался топовый восьмиядерный процессор, 6 Гб скоростной оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти. Такая техническая начинка позволяет смартфону занимать одни из топовых мест в синтетических тестах и запускать любые "тяжелые" приложения и игры.

Тыльная сторона смартфона выполнена из ударопрочного стекла последнего поколения Gorilla Glass. Модные переливы цвета задней крышки под разными углами обзора также присутствуют. Лицевая сторона девайса выполнена в современном дизайне с плавными скруглениями и каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

Xiaomi Mi 9 6/128Gb может похвастаться тремя камерами в основном фотомодуле на 48+12+16 Мп с лазерной автофокусировкой. А фронтальная камера на 20Мп сегодня считается одной из лучших селфи-камер среди смартфонов-флагманов.

Приобрести Xiaomi Mi 9 6/128Gb можно за 1399 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 127.18 рубля, а при рассрочке на 2 года – 60.82 рубля.