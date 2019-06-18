Telegram-бот покажет утекшие пароли от почты

В мессенджере Telegram появился бот, который позволяет узнать пароли по адресу электронной почты.

Создателем бота, получившего название MailSearchBot, является специалист по информационной безопасности Батыржан Тютеев из Казахстана. В течение месяца он с коллегами собирал по интернету утекшие базы данных. Всего удалось найти информацию по примерно 9 млрд электронных адресов.

Для проверки необходимо отправить боту адрес почты. В ответ вы получите список слитых в Сеть паролей от нее. В некоторых случаях сервис также выдает пароли от сайтов, на которых пользователь зарегистрировался с данной почтой.

По словам автора бота, он никак не планирует использовать адреса, которые ему присылают. Он хочет обратить внимание на проблему защиты персональных данных и просит пользователей незамедлительно сменить пароли, попавшие в Сеть.