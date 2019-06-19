Почти миллион пользователей могли скачать вирус вместо игр

За последний год решения "Лаборатории Касперского" обнаружили и заблокировали более 930 тысяч попыток скачать вредоносное ПО, распространявшееся под видом нелицензионных видеоигр. Наибольшее количество фейковых копий с вредоносной "начинкой" – более 310 тысяч – маскировалось под Minecraft. Кроме того, популярностью у злоумышленников пользовались GTA 5 и Sims 4. Количество зловредов, притворявшихся этими играми, было примерно одинаковым: немногим более 100 тысяч каждый.

Также вирусописатели пытались заинтересовать пользователей еще не выпущенными, но очень ожидаемыми новинками. Вредоносные файлы распространялись под видом как минимум десяти официально еще не вышедших релизов, причем большинство из них пряталось под масками фейковых FIFA 20, Borderlands 3 и Elder Scrolls 6.

Сегодня компьютерными играми увлечена треть населения планеты. При этом многие предпочитают не пользоваться специализированными платформами с легитимным контентом, а скачивают нелицензионные версии на различных онлайн-сервисах, что далеко не всегда безопасно.