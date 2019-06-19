Huawei вернет деньги, если перестанут работать приложения Google и Facebook

Похоже, Huawei уже смирилась с тем, что санкции со стороны США приведут к падению продаж смартфонов, которое может составить до 40% по оценкам аналитиков. Но, кажется, компания нашла решение, которое поможет сохранить лояльность потребителей.

Чтобы их успокоить, Huawei запустила расширенную программу гарантии под названием "2 Years of Google Apps" ("Два года приложений Google"). В рамках этой программы компания вернет деньги за купленные смартфоны и планшеты, если в течение двух лет с момента покупки на них перестанут работать приложения Google (Play Store, Gmail и YouTube), а также приложения Facebook (в т.ч. Instagram и WhatsApp). Впрочем, смартфон при этом тоже необходимо будет вернуть.

Программа охватывает 25 моделей, среди которых, в основном, "свежие" аппараты линеек P, Mate, Nova, Y, M и T. На данный момент она действует только на Филиппинах, но не исключено и ее распространение на другие страны. Более половины продаж Huawei приходится на международный рынок, поэтому невозможность работы с популярнейшими приложениями может заставить покупателей сделать выбор в пользу других брендов.