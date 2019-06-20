Представлена самая быстрая зарядка для смартфонов

Компания Vivo представила новую технологию быстрой зарядки Super FlashCharge 120W, сообщает The Verge. Отмечается, что она способна зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч всего за 13 минут.

На опубликованном в Weibo видео показано, как смартфон с 10% заряда заряжается до 14% за 16 секунд. Как утверждают в компании, чтобы получить 50% Super FlashCharge достаточного всего 5 минут. До этого самый эффективный показатель Vivo был достигнут с 44-Вт зарядкой iQOO — аккумулятор на 4000 мАч заряжался за 45 минут.

Официальная презентация Vivo Super FastCharge 120W должна пройти на следующей неделе на конференции MWC в Шанхае. Тогда же производитель намерен показать свой первый 5G-смартфон.