Ubuntu прекращает поддержку 32-битных версий

Canonical объявила о прекращении поддержки 32-битных версий Ubuntu. Все будущие сборки системы, начиная с 19.10 Eoan Ermine, будут 64-битными.

В официальном заявлении говорится, что инженерная команда Ubuntu рассмотрела необходимость дальнейшего выпуска 32-битных сборок и решила отказаться от поддержки архитектуры i386. Однако некоторые 32-битные программы по-прежнему можно будет запускать в 64-битной среде. В частности, приложения форматов Snap, Flatpak и AppImage.

Более подробная информация о прекращении 32-битной поддержки будет предоставлена в ближайшие месяцы, до релиза Ubuntu 19.10, который состоится 17 октября.