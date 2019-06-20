Каждый десятый пользователь в Беларуси столкнулся с киберугрозами

Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали двукратное увеличение числа пользователей, столкнувшихся с так называемыми hoax system cleaners – программами для очистки компьютера и оптимизации его работы, которые пугают жертву ложной информацией о критичности состояния её устройства.

Согласно статистическим данным компании в первой половине 2019 года такие утилиты, которые на деле могли оказаться потенциально опасным или вредоносным ПО, пытались загрузить на свои устройства почти 1,5 миллиона пользователей. В аналогичном периоде 2018 года этот показатель был значительно меньше – 747 тысяч. В Беларуси с этой угрозой столкнулся каждый 10-й пользователь, и по этому показателю страна вошла в пятёрку наиболее опасных стран.

Особенностью hoax-программ является то, что их создатели не просто просят от жертвы денег за оказанный сервис (например, за очистку памяти устройства), а по сути сильно преувеличивают статус обнаруженных проблем, тем самым вынуждая пользователя платить за избавление от них. В некоторых случаях hoax system cleaners устанавливают программы категории adware, и те в свою очередь раздражают пользователей показом назойливой рекламы. Также эксперты «Лаборатории Касперского» заметили, что злоумышленники могут распространять по-настоящему опасных зловредов под видом утилит для очистки ОС, например программы, частично блокирующие функционал системы.

Помимо Беларуси, в первой пятёрке стран, чьи пользователи в наибольшей степени подвергаются риску столкновения с hoax system cleaners, также оказались Япония (12% от пользователей в данной стране), Германия (10%), Италия (10%) и Бразилия (9%).