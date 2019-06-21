Xiaomi анонсировала новую линейку смартфонов

Китайская компания Xiaomi анонсировала новое семейство смартфонов — серию CC, ориентированную прежде всего на молодых пользователей.

Как объяснил глава и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun), сокращение CC означает Colorful and Creative. Иными словами, в семейство войдут яркие аппараты с креативным дизайном. Кроме того, CC можно ассоциировать с Chic & Cool 90 — самой молодой дизайнерской командой Xiaomi. Кстати, в разработке устройств новой серии также принимает участие компания Meitu.

К сожалению, пока Xiaomi не представила смартфоны нового семейства. Но господин Цзюнь объявил, что к выпуску готовятся аппараты Mi CC9 и Mi CC9e. Кроме того, как отмечается, Xiaomi и Meitu работают над смартфоном с поворотной камерой, которая сможет выполнять функции и основной, и фронтальной.

По всей видимости, официальная премьера аппаратов Xiaomi CC состоится в ближайшее время.