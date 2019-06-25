МТС снизил цену на Huawei P30, P30 Pro и P30 lite

В сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на самый навороченный камерофон 2019 года – Huawei P30 Pro, а также на популярный полуфлагман Huawei P30 и младший флагман Huawei P20 lite. Гаджеты можно приобрести как единым платежом, так и в рассрочку сроком до 2 лет.

Huawei P30 – смартфон с элегантным дизайном, пришедший на смену модели P20. Отличительная черта аппарата – три основных камеры на 40+16+8 Мп с широкоугольным объективом, лазерной системой автофокуса и дополнительными возможностями обработки фото продвинутым искусственным интеллектом. А фронтальная камера на 32 Мп позволяет делать селфи-снимки самого высокого качества. Техническая начинка девайса на высоком уровне: 6Гб оперативной памяти, 8-ми ядерный процессор Kirin 980 и 128Гб встроенной памяти заставляют любые приложения на смартфоне просто «летать».

Новая цена на него составит 1499 рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год уменьшился до 136,27 рубля, а по рассрочке на 2 года – до 65,17 рубля.

Huawei P30 Pro – самый долгожданный смартфон китайского производителя. Ожидание революции в новом поколении камерофонов оправдалось. Смартфон способен делать фото с 10-кратным зумом без потери качества, а встроенная ToF-камера отвечает за глубину в портретных съемках, позволяя выстраивать высокохудожественные кадры. Отличие «прошки» от базовой версии P30 – больший объем оперативной и встроенной памяти (8Гб и 256Гб), более мощный основной фотомодуль на 40+20+8 Мп и увеличенный до 4200 мАч аккумулятор. Кроме этого смартфон получил ультра быстрое зарядное устройство на 40Вт и беспроводную скоростную зарядку на 15 Вт.

Сниженная цена на продвинутый флагман составит 2299 рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год уменьшился до 209 рублей, а по рассрочке на 2 года – до 99,95 рубля.

Huawei P20 lite – образцовая младшая модель флагмана 2018 года. У своего «родителя» девайс позаимствовал стильный дизайн и умение делать отличные фото благодаря основной двойной камере на 16+2Мп и высокотехнологичной фронталке на 16 Мп. При этом Huawei P20 Lite может похвастаться высокой производительностью в тестах. Новая цена на него составит 499 рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год уменьшился до 45,36 рубля, а по рассрочке на 2 года – до 21,69 рубля.