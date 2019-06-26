Google потеряет почти миллиард пользователей из-за санкций к Huawei

В мае нынешнего года торговая палата США внесла Huawei в черный список, как компанию, представляющую угрозу национальной безопасности страны. В связи с этим Google была вынуждена отозвать лицензию у китайской корпорации на использование одного из главных продуктов компании — Android.

Huawei озвучила мысль, что хотела бы продолжить сотрудничество с американской компанией, но так как в современных политических реалиях это невозможно, она вынуждена переходить на мобильную операционную систему собственной разработки. Из-за этого, по подсчетам представителя компании, Google может потерять до 800 миллионов пользователей.

Напомним, что согласно недавним тестам, новая операционная система от Huawei HongMeng OS показала прирост в скорости работы в 60% в сравнении с Android. Также ходили слухи, что тестировать разработку Huawei на своих устройствах ходили представители Oppo, Vivo и Xiaomi.