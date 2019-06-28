Западные хакеры атаковали Яндекс

Яндекс сообщил об атаке на ресурсы компании с использованием программного обеспечения под названием Regin, которое используется для хакерских атак спецслужбами США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады.

В компании отметили, что злоумышленники пытались получить техническую информацию о технологии авторизации пользователей, которая могла бы помочь взломщикам выдать себя за пользователя Яндекса.

К расследованию атаки была подключена «Лабораторию Касперского», подтвердившая использование Regin. Ранее новая версия данного ПО была обнаружена компанией Symantec, однако последняя отказалась делиться информацией.

Под Regin скрывается хакерская программа QWERTY, которая ранее была рассекречена бывшим сотрудником АНБ США Эдвардом Сноуденом.