Mozilla выпустила Android-браузер Firefox Preview

В ноябре 2016 года компания Mozilla представила браузер Firefox Focus. Это было быстрое и упрощённое приложение с акцентом на конфиденциальность и скорость работы. Скорость достигалась за счёт блокировки трекеров и устранения многих ненужных функциональных возможностей, которые есть в полноценном браузере Firefox. Firefox Focus остаётся лёгким и эффективным браузером и по сей день.

Многим пользователям такой подход понравился, но Mozilla считает, что этого недостаточно. Теперь она выпускает браузер Firefox Preview, который частично работает на движке Firefox GeckoView.

Здесь создатели надеются объединить конфиденциальность и безопасность из Focus с простотой и функциональными возможностями полноценного Firefox. Новый браузер в два раза быстрее обычного Firefox, поскольку трекеры с сайтов блокируются по умолчанию. Также способствует скорости аскетичный дизайн.

Что касается новой функциональности, тут есть коллекции. Это инструмент, который позволяет быстро сохранять, организовывать и делиться группами сайтов по вашему усмотрению. Например, если вы поутру за завтраком каждый день читаете какие-то новостные сайты, вы можете объединить их в утреннюю коллекцию.