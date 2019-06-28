МТС проводит масштабную распродажу смартфонов

В сети салонов и интернет-магазине МТС с 28 по 30 июня будут действовать скидки от 10% до 20% практически на три десятка самых популярных моделей смартфонов: iPhone, Samsung, Honor, Huawei и Xiaomi.

Самая большая скидка в 20% поставлена на смартфон Xiaomi Mi Play 4/64Gb. Это девайс с ярким дизайном, качественным дисплеем и доступной ценой. Экран на 5,84 дюйма выдает картинку с разрешением Full HD+. Восьмиядерный процессор и 4 Гб оперативной памяти обеспечивают хорошую производительность для бюджетного смартфона, а батарейка на 3000 мАч обеспечивает не менее суток работы в режиме средней активности. Смартфон подешевел с 399 рублей до 319 рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год уменьшился до 32,63 рубля, а по рассрочке на 2 года – до 15,6 рубля.

А самая большая сумма скидки составила 300 рублей на аппарат Samsung Galaxy Note 9. Этот планшетофон собрал в себе все самые передовые технологии флагманов Samsung 2018 года: максимальная диагональ экрана в 6,4 дюйма, 6Гб оперативной памяти и 512Гб встроенной, датчики освещения, приближения, давления и сердцебиения, стилус S Pen. Девайс подешевел до 2699 рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год уменьшился до 245,36 рубля, а по рассрочке на 2 года – до 117,34 рубля.

Неплохая скидка в 200 рублей появится и на iPhone 7 Plus. Нестареющая классика от Apple и сегодня покоряет стильным дизайном и плавными обводами корпуса. Смартфон может также похвастаться неплохими техническими характеристиками: четырехъядерный процессор, 2Гб оперативной памяти, 128 ГБ внутренней памяти, основная камера на 12 Мп и фронтальная на 7 Мп. Аппарат подешевел до 1789 рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год уменьшился до 175 рублей, а по рассрочке на 2 года – до 88 рублей. Полный список смартфонов можно посмотреть по ссылке.