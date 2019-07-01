Названы самые быстрые Android-смартфоны по итогам июня 2019

Компания AnTuTu опубликовала обновленный рейтинг самых производительных смартфонов, которые работают под управлением операционной системы Android. Рейтинг был составлен по итогам тестов, которые были проведены с 1 по 30 июня этого года.

Первое место занял смартфон Nubia Red Magic 3, на втором обосновался Black Shark 2, а третье досталось Xiaomi Mi 9 Transparent Edition. Стандартная версия Xiaomi Mi 9 поднялась на четвертое место.

OnePlus 7 Pro, Meizu 16s, OnePlus 7 и Redmi K20 Pro заняли пятое, шестое, седьмое и восьмое места соответственно. Замыкают десятку лидеров Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10.